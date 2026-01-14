Calcio

Asd CastrumFavara, Pietro Infantino torna ad allenare i gialloblù

Con lui ritorna il suo vice Dario Di Dio e troverà nello staff tacnico Francesco Fanara, Giovanni Costantino e Michele Gallo. 

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

L’ ASD CASTRUMFAVARA comunica di aver riaffidato la guida tecnica della squadra a Pietro Infantino, già allenatore della squadra nella stagione 2024/2025 e quest’ anno fino alla quinta giornata d’andata. Con lui ritorna il suo vice Dario Di Dio e troverà nello staff tacnico Francesco Fanara, Giovanni Costantino e Michele Gallo. 

Questo pomeriggio il tecnico incontrerà la squadra e subito dopo guiderà la seduta d’allenamento. A seguire la dirigenza ed il nuovo allenatore incontreranno i giornalisti presso la sala stampa “D’Oro” dello stadio “Bruccoleri”.

