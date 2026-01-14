Diffamazione e calunnia: condannati due fratelli

Il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica (dottoressa Antonella Ciraulo, ha condannato i fratelli Salvatore e Maurizio Bulone alla pena di un anno e cinque di reclusione per il primo e ad 800 euro di multa per il secondo. Entrambi i fratelli sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno da quantificare in sede civile. Parte offesa nel processo il giornalista Lelio Castaldo, direttore del quotidiano online wwww.siciliah24.it (difeso dall’avvocato Giuseppe Aiello). La vicenda risale al 2016, nata con la denuncia per diffamazione presentata da Castaldo e finita anche con l’accusa di calunnia per il solo Salvatore Bulone reo di aver denunciato il giornalista per diffamazione pur sapendolo innocente.