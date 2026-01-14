Ultime Notizie

Diffamazione e calunnia: condannati due fratelli

Parte offesa nel processo il giornalista Lelio Castaldo, direttore del quotidiano online wwww.siciliah24.it

Il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica (dottoressa Antonella  Ciraulo, ha condannato i fratelli Salvatore e Maurizio Bulone alla pena di un anno e cinque di reclusione per il primo e ad 800 euro di multa per  il secondo. Entrambi i fratelli sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno da quantificare in sede civile. Parte offesa nel processo il giornalista Lelio Castaldo, direttore del quotidiano online wwww.siciliah24.it (difeso dall’avvocato Giuseppe Aiello).  La vicenda risale al 2016, nata con la  denuncia per diffamazione presentata da Castaldo e finita anche con l’accusa di calunnia per il solo Salvatore Bulone reo di aver denunciato il giornalista per diffamazione pur sapendolo innocente.

