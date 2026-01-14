A 26 anni dalla scomparsa di Bettino Craxi l’Unità socialista si riunisce ad Agrigento

Il 4 ottobre 1990, il segretario del Partito socialista italiano Bettino Craxi propose che, nella corona rossa del suo simbolo, la scritta si modificasse da “Partito socialista” a “Unità socialista”. Una parola sola, appunto, che però pesava come un macigno, per tante ragioni. Innanzitutto perché, di fatto, con la sostituzione del riferimento al partito compreso nell’emblema sembrava quasi che a cambiare fosse stato proprio il nome, anche se la sigla Psi era rimasta al suo posto e si era innanzitutto voluto togliere il riferimento visibile al concetto stesso di “partito”, già capiva allora Craxi, in via di obsolescenza.

Dietro quella scelta, però, c’era ben altro e il messaggio era rivolto ben al di fuori del partito socialista.

Quell’ unità socialista era “una prospettiva”, che manteneva il garofano, il timbro craxiano, il richiamo alla tradizione socialista pre 1917, prima della Rivoluzione sovietica, ed era il collegamento con quel Partito socialista, che aveva una forte anima riformista, cui si dovevano la creazione delle cooperative, la nascita del sindacato e dell’Avanti!, la formazione di una classe di amministratori locali di grande valore e le prime riforme a vantaggio dei lavoratori. Quella prospettiva, quella visone, quella speranza e quel sogno, ancora oggi, si chiamano UNITA’ SOCIALISTA e riunirà domenica 18, a San Leone – Agrigento, socialisti di ogni diaspora, ma socialisti idealmente e convintamente ed anche chi ha sentito il dovere della politica, partendo dalla dottrina sociale della Chiesa e chi dal laicismo repubblicano. Una prospettiva di avvenire politico, sociale e civile, alla vigilia del più importante referendum istituzione, di cui abbiamo il dovere di parlare.

“Domenica 18 gennaio esattamente a 26 anni dalla scomparsa di Bettino Craxi. Ricorderemo l’uomo, il politico, lo statista e l’amico; in terra di Sicilia, la sua terra e non a caso, ad Agrigento. Agrigento fu il luogo in cui Craxi decise di parlare di giustizia e lo fece da presidente del Consiglio, il 20 giugno del 1986, alla vigilia delle elezioni regionali, a casa del suo amico Leonardo Sciascia, alla Noce, a pochi chilometri, da dove -domenica 18 gennaio- si ritroverà Unità Socialista”, si legge in una nota.