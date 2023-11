Agrigento, focus su “Manifestazioni pubbliche all’aperto”: le interviste

“Manifestazioni pubbliche all’aperto” è il focus sulle procedure necessarie per ridurre al minimo il rischio che nasce dalla presenza di pubblico. Il convegno è stato organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento, in sinergia con Prefettura, Questura, Comando dei Vigili del Fuoco e Amministrazioni locali.

“Vogliamo accendere i riflettori sulla sicurezza, sugli adempimenti necessari a garantire ad una iniziativa pubblica di essere realizzata nella piena osservazione delle Leggi dello Stato vigenti in materia, a salvaguardia dell’incolumità dei partecipanti che invadono piazze, spiagge e ambienti fuori dai locali per evitare rischi e pericoli per i cittadini”, ha dichiarato Achille Furioso presidente ordine Ingegneri Agrigento.

L’evento si è aperto con i saluti del Prefetto, Filippo Romano, del Questore, Emanuele Ricifari, del Comandante dei Vigili del Fuoco, Antonio Durante, e del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento, Achille Furioso. Al tavolo dei relatori hanno dato il loro contributo anche Corrado Empoli, Dirigente della Questura, e Lorenzo Capraro, Responsabile dell’Ufficio Prevenzione Incendi del Comando Vigili del Fuoco di Agrigento. A moderare l’evento l’ingegnere Andrea Abruzzo.