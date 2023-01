Agrigento, furto di energia elettrica: 2 condanne e 3 assoluzioni 

Furto di energia elettrica in uno stabile tra Agrigento e Porto Empedocle. Con la pronuncia della Corte di Cassazione diventano definitive due condanne e tre assoluzioni.

Quattro mesi di reclusione per Maria La Cara, 42 anni di Agrigento; stessa pena inflitta a Rosario Aliseo, 48 anni, la cui condanna in Appello non era stata impugnata. Assoluzioni definitive, invece, per Alex La Cara, 29 anni, Salvatore La Cara, 36 anni, e Luna Pucillo, 35 anni.

Secondo la ricostruzione dell’accusa l’intra famiglia avrebbe allestito un allaccio abusivo che collegava la rete pubblica con quella privata. A scoprire l’artefatto i poliziotti intervenuti per un controllo. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Gianfranco Pilato e Fabio Inglina Modica.