Agrigento, furto in casa di commerciante: rubati 6 mila euro in contanti

Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti sono riusciti ad entrare in un appartamento nel centro storico, di proprietà di un commerciante straniero, e rubare 6 mila euro in contanti. Il denaro era nascosto in un armadio. I malviventi hanno messo a soqquadro la casa prima di individuare la somma di denaro.

Poi la fuga. A fare la scoperta è stato l’uomo una volta fatto rientro in casa. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Al via le indagini per risalire all’identità dei ladri. Eventuali immagini di sorveglianza sono al vaglio degli investigatori.