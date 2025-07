Traffico di stupefacenti a Ribera, una condanna e due assoluzioni

Un anno di reclusione e tremila euro di multa per aver detenuto quasi cento grammi di hashish ai fini di spaccio. Lo ha stabilito il giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Dario Hamel, nei confronti di Hatab Djammih, 25 anni, originario del Gambia ma residente a Ribera. L’uomo era stato sorpreso nel dicembre 2020 in possesso di 91 grammi di hashish.

Altri due connazionali – Musa Samateh, 31 anni, e Lamin Balajo, 41 anni – sono invece stati assolti per lo stesso reato in un altro procedimento che li vedeva coinvolti. La vicenda, in particolare, risale al settembre 2023. I due gambiani erano accusati di aver trasportato 10 grammi di cocaina. Lo stupefacente era nascosto sotto il sedile dell’auto. L’assoluzione è avvenuta con la formula “per non aver commesso il fatto”.