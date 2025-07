“Atti sessuali con la nipotina”, 71enne condannato a sette anni di carcere 

Avrebbe mostrato alla nipotina, che all’epoca dei fatti aveva meno di dieci anni, un video dal contenuto pornografico e in un’altra occasione anche i genitali. Il tribunale di Sciacca ha condannato a sette anni di reclusione un settantunenne, nonno della piccola per atti sessuali con minore.

I fatti risalgono al periodo 2020-2021. L’uomo era stato arrestato dai carabinieri e, dopo un primo periodo trascorso in carcere, fu ristretto ai domiciliari per altri due anni. Il pubblico ministero Alberto Gaiatto, al termine della requisitoria, aveva chiesto proprio la condanna a sette anni dell’imputato. Secondo quanto ricostruito, il nonno avrebbe approfittato dell’assenza dei genitori per mostrare un video dal contenuto pornografico alla nipote.

In un’altra occasione, invece, avrebbe mostrato i genitali e – ancora – si sarebbe disteso sulla bambina. Soltanto per quest’ultimo capo di imputazione la procura di Sciacca aveva avanzato richiesta di assoluzione. Il tribunale ha disposto anche che al termine della condanna l’uomo venga sottoposto ad un anno di misura di sicurezza. I familiari della bambina si sono costituiti parte civile e il risarcimento sarà quantificato in sede civile.