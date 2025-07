A Linosa una cupola geodetica per attività sportive, visita del ministro Abodi

Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, accompagnato dal sindaco delle Pelagie Filippo Mannino, è giunto a Linosa con una motovedetta della guardia di finanza e ha visitato l’area di via Pozzolana dove verrà realizzata la cupola geodetica per attività sportive e convegni finanziata dal ministero con 1.947.000 euro. Al ministro è stato illustrato il progetto ed ha avuto modo anche di fermarsi a chiacchierare con qualche isolano.

“Come avevamo promesso, l’impegno dell’amministrazione comunale per riportare attenzione sulle isole di frontiera continua con determinazione. Dopo mesi di lavoro, siamo riusciti ad ottenere un finanziamento di 2 milioni di euro per la realizzazione di una struttura sportiva di ultima generazione proprio a Linosa — un progetto che non rappresenta solo un’opera pubblica, ma un segnale concreto di presenza, ascolto e rispetto verso la nostra comunità”, ha dichiarato il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino. “Le sfide quotidiane che viviamo richiedono interventi mirati, investimenti strutturali e soprattutto presenza. Per questo motivo la visita del Ministro assume un valore profondo, non solo simbolico. Un grazie al Governo Meloni e a tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte per questo progetto. Siamo convinti che il futuro delle nostre isole si costruisce insieme, passo dopo passo, con il supporto delle istituzioni e la forza della nostra comunità”, ha concluso.