Agrigento, giornata di commemorazione dei defunti: sindaco nei cimiteri comunali (FOTO)

Al via anche ad Agrigento la giornata di commemorazione dei defunti. Il sindaco Francesco Miccichè ha visitato questa mattina i cimiteri comunali di Montaperto, Giardina Gallotti e Piano Gatta dove sono state deposte corone di fiori. L’ultima tappa è stata al cimitero di Bonamorone.

Una messa è stata celebrata da don Mario Sorce davanti il Sacrario Militare, riaperto proprio negli scorsi giorni dopo un intervento di ristrutturazione e restyling, a cui hanno preso parte le più alte cariche civili, militari e religiose della provincia di Agrigento. Una seconda cerimonia sarà officiata da don Giuseppe Cumbo, vicario generale dell’Arcidiocesi, al cimitero di Piano Gatta.

L’Arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano, in queste ore impegnato in una visita pastorale in Albania, ha voluto mandare un messaggio in occasione della commemorazione dei defunti:“Seppellire i morti, e avere cura del loro sepolcro, è una misura di umanità che ci unisce di fronte al mistero dell’ultimo passo e che, rinnovando l’amore nel ricordo, ci aiuta a non arrenderci all’inesorabile fluire del tempo”.