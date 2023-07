Agrigento, Giuseppe Spallino sarà il nuovo primario del Pronto soccorso

Giuseppe Spallino dovrebbe essere il nuovo primario del reparto del Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L’Azienda sanitaria provinciale guidata dal manager Mario Zappia dovrebbe colmare così il vuoto lasciato da Sergio Vaccaro, primario che ha rassegnato le dimissioni non senza polemiche lo scorso 10 luglio. Il provvedimento non è ancora stato formalmente ufficializzato.

Spallino proviene dall’ospedale di Ribera dove ha guidato lo stesso reparto. Ieri è stato il suo primo giorno di lavoro ad Agrigento. Uno spostamento che ha creato non pochi malumori nel comprensorio riberese e che, necessariamente, impone all’Asp di Agrigento una riorganizzazione del personale.

“Abbiamo chiesto ai medici che già operano al pronto soccorso la disponibilità a ricoprire il posto lasciato vuoto dal dottore Vaccaro – ha dichiarato il commissario dell’Asp Zappia – ma tutti hanno declinato l’invito. Ci siamo rivolti a Spallino perché è un professionista in grado”. Dopo lo spostamento di Spallino – prosegue Zappia – ci siamo posti l’obiettivo di rinforzare il pronto soccorso di Ribera e, in tal senso, sono stati individuati gli alloggi per i medici italo-argentini così da imprimere una forte accelerazione ai tempi”.