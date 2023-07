Agrigento, il Generale Castello incontra i Carabinieri e il Sindaco per porgere il suo saluto di commiato

Questa mattina il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Generale di Divisione

Rosario Castello, in vista del suo prossimo trasferimento in Roma dove andrà a ricoprire un prestigioso

incarico presso lo Stato Maggiore Difesa, ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento

per porgere il suo saluto di commiato.

Il Generale, accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Vittorio Stingo, ha incontrato

gli Ufficiali della provincia, una rappresentanza di Sottufficiali, Appuntati, Carabinieri e l’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Agrigento.

Nella circostanza il Generale Castello ha espresso il più vivo apprezzamento, gratitudine ed

affetto per l’alto spirito di sacrificio profuso quotidianamente nell’espletamento del servizio

istituzionale, per il lavoro svolto e i lusinghieri risultati conseguiti, ricordando il fondamentale ruolo

rivestito dai Carabinieri sul territorio quale punto di riferimento per tutti i cittadini.

Al termine, il Sindaco del Comune di Agrigento, Dott. Francesco Miccichè, ha incontrato

l’Alto Ufficiale presso gli uffici del Comando Provinciale, al quale ha voluto esprimere il suo più alto

apprezzamento per il servizio svolto quotidianamente da tutti i Carabinieri della Provincia.