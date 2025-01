Rigenerazione urbana a Villaseta, terminati i lavori in piazza Concordia

Con il collaudo ufficiale dei lavori di riqualificazione di Piazza Concordia a Villaseta, si chiude un progetto di rigenerazione urbana che segna una svolta significativa per il quartiere. Il Responsabile Unico del Procedimento, architetto Salvatore Di Salvo, e il dirigente dei Lavori Pubblici, ingegnere Alberto Avenia, hanno avviato la procedura di rendicontazione al ministero, sancendo definitivamente la conclusione dell’opera e del relativo finanziamento.

L’intervento, ereditato dalle precedenti amministrazioni e realizzato sotto l’amministrazione Miccichè, ha trasformato la piazza in uno spazio moderno e accessibile, pronto a diventare un punto di riferimento per la comunità. I lavori hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione, l’installazione di una nuova illuminazione pubblica, la creazione di attraversamenti pedonali sicuri e la rimozione delle barriere architettoniche, per garantire l’accesso a tutti i cittadini, inclusi anziani e persone con disabilità. Inoltre, è stato effettuato il recupero delle strutture esistenti, restituendo alla collettività uno spazio pubblico funzionale e decoroso e dei locali all’amministrazione Comunale.

“L’avvenuto collaudo rappresenta un traguardo importante per Villaseta, che merita attenzione e investimenti dopo anni di marginalizzazione”, ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici, Gerlando Principato che ha inoltre annunciato l’avvio imminente di un progetto di riqualificazione di via Marzabotto e delle zone limitrofe, incluso il parcheggio Cugno Vela, del valore complessivo di 10 milioni di euro.

Questi interventi, parte integrante della visione dell’amministrazione Miccichè, mirano a riqualificare l’intero quartiere, trasformando Villaseta in un simbolo di rinascita sociale ed economica. La nuova Piazza Concordia, ora completamente rinnovata, si candida a diventare un catalizzatore di inclusione e sviluppo per i suoi abitanti.