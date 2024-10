Agrigento, in casa con cocaina e 850 euro in contanti: arrestato 

I poliziotti delle Volanti di Agrigento hanno arrestato un giovane originario del Gambia per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, impegnati in un servizio in via XXV Aprile, hanno notato il giovane disfarsi di alcune buste con evidente atteggiamento di nervosismo: erano dieci dosi di cocaina. Una successiva perquisizione domiciliare ha così portato al rinvenimento di altre 50 dosi di droga pronte per lo spaccio e 850 euro in contanti. Nei confronti dell’uomo sono scattate le manette.