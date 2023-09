Agrigento, in fiamme auto e scooter a Villaggio Mosè: indagini 

Fuoco nel quartiere di Villaggio Mosè, ad Agrigento. Un incendio ha devastato un’auto e uno scooter parcheggiati in una piazzetta davanti ad un esercizio commerciale lungo viale Leonardo Sciascia. Il rogo, la cui natura non è ancora chiara, ha danneggiato la Fiat Grande Punto di proprietà di un architetto cinquantenne, ma in uso al figlio diciannovenne, e uno scooter di proprietà di una commerciante ma in uso alla figlia quindicenne.

Momenti di panico anche perché l’incendio ha danneggiato la conduttura del gas. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e gli agenti della sezione Volanti della Questura. Al via le indagini per ricostruire quanto accaduto e accertare la natura dell’incendio.