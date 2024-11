Agrigento, in piazza Marconi si rievocano 2.600 anni di storia

Ad Agrigento da domani, sabato 16 novembre, in piazza Pirro Marconi, dalle ore 19 il prospetto della stazione centrale sarà “animato” da un video mapping che racconterà in breve i 2.600 anni di storia della città, un viaggio nel tempo che affonda le radici nell’antica Akragas e si conclude ai giorni nostri, mostrando periodi storici, tradizioni e personaggi di rilievo, Empedocle, Gellia, Terone, Falaride, Pirandello e Camilleri, da Akragas a Kerkent, da Girgenti ad Agrigento.

Le proiezioni, della durata di circa 5 minuti, saranno ripetute ogni 30 minuti dalle 18:00 alle 21:00, ogni venerdì e domenica sera, con appuntamenti extra durante il periodo natalizio. Un countdown proiettato sotto l’orologio della stazione alimenterà attesa e curiosità, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente, simile a quella delle celebri fontane danzanti di Palermo.

Il video mapping sarà proiettato tramite un proiettore di ultima generazione da 20.000 lumen laser, accompagnato da un sistema audio che renderà l’atmosfera ancora più suggestiva ed emozionante.

La regia e l’ideazione del progetto è della Pro Studios mentre la creazione del video mapping è stata affidata alla celebre artista Elisa Nieli.

Sedici appuntamenti programmati da qui a fine anno come preludio a quello che sarà l’anno di eventi per Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e l’assessore alla Cultura e al Turismo, Costantino Ciulla, affermano: “Questo progetto rappresenta un’ulteriore occasione per scoprire e riscoprire le radici della nostra città, celebrando i personaggi illustri, le tradizioni e i momenti storici che hanno segnato il nostro cammino. È un invito rivolto a tutti, cittadini e visitatori, a vivere una nuova esperienza serale, unica e coinvolgente. Un ringraziamento speciale va anche alla Direzione Stazioni di Rete Ferroviaria Italiana, che, attraverso la loro disponibilità, ci ha permesso di utilizzare il prospetto della stazione centrale come un grande schermo, che darà un nuovo volto alla piazza. Ringraziamo anche la Pro Studios per la regia e l’ideazione del progetto e la talentuosa artista Elisa Nieli, che ha dato vita a uno spettacolo di video mapping di grande impatto visivo, capace di emozionare e coinvolgere tutti.”