Agrigento, incendio in via Gioeni: paura per possibile fuga di gas

A fuoco dei cartoni lasciati davanti la porta al civico 67 della via Gioeni ad Agrigento. Preoccupazione tra i residenti per la presenza di un tubo del gas; lanciato l’allarme sul posto una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno messo in sicurezza l’area e i tecnici di Italgas; presenti anche le volanti della Polizia per la viabilità. Non si registrano feriti.