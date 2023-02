Agrigento, incidente per il sindaco Spinelli: inciampa e si rompe il femore

Incidente questa mattina per il sindaco di Calamonaci, Pellegrino Spinelli, giunto ad Agrigento in occasione della festività di San Gerlando, per offrire l’Olio per la lampada votiva. Secondo una prima ricostruzione forse a causa di un giramento di testa il primo cittadino è inciampato mentre saliva le scale rovinando a terra.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia municipale che lo hanno trasferito in ospedale per una probabile rottura del femore.