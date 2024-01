Agrigento, interruzione temporanea servizio bike sharing

“Desidero informarvi che, al fine di preservare l’integrità del nostro sistema di mobilità sostenibile e garantire la sicurezza dei cittadini durante la stagione invernale, il servizio di Bike Sharing del Comune di Agrigento, circuito Akrabike, sarà temporaneamente sospeso per la pausa invernale”, questa la comunicazione fatta ieri dall’assessore Principato.

A partire dal 23 gennaio 2024, il servizio non sarà più disponibile attraverso l’applicazione youMove®. “La decisione di questa sospensione temporanea è finalizzata a proteggere le infrastrutture e garantire la qualità del servizio offerto ai cittadini di Agrigento”, dice l’assessore nella nota. “Nel corso delle prossime settimane, il personale tecnico della TRM procederà con la disinstallazione delle stazioni di Bike Sharing presenti sul territorio comunale. Ci impegniamo a ripristinare tutto, al fine di accogliervi nuovamente con il ritorno della bella stagione. Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra comprensione e collaborazione. L’obiettivo principale è quello di assicurare un ambiente di mobilità sicuro e ben mantenuto per tutti i cittadini di Agrigento.”