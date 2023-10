Agrigento, investe pedone sulle strisce e scappa: 28enne in ospedale 

Non si accorge del pedone che sta attraversando la strada e lo investe in pieno con l’automobile per poi scappare. È successo nella notte tra sabato e domenica a Porta di Ponte, all’ingresso della centralissima via Atenea di Agrigento. Un ventottenne tunisino residente nella Città dei templi è rimasto ferito ed è stato trasferito in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio. Ha riportato traumi e la frattura del piede.

L’automobilista, a bordo di una Fiat Panda bianca, è scappato. Adesso rischia una denuncia per omissione di soccorso e lesioni personali. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri. Al via la caccia al pirata della strada. La zona è coperta dalle telecamere che molto probabilmente hanno immortalato la scena.