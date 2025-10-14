Agrigento, la campionessa paraolimpica Asja Abate incontra gli studenti dell’Istituto Gallo – Sciascia

Si e’ svolto, questa mattina, nell’aula “Luigi Giglia” del Libero Consorzio Comunale, un interessante incontro tra Asja Abate, campionessa mondiale paraolimpica, originaria di Porto Empedocle, il Presidente Giuseppe Pendolino e gli studenti dell’Istituto superiore Gallo/ Sciascia della città di Agrigento.

L’incontro, organizzato dal Settore Servizi Sociali, diretto dalla Dirigente Maria Antonietta Testone, ha posto al centro del dibattito la questione della disabilità e lo sport rimarcando, fortemente, l’attenzione che la politica deve avere verso la diversità.

Presenti il Prefetto di Agrigento, il Comandante dell’Arma dei Carabinieri Nicola De Tullio ed il Primo Dirigente Giusy Interdonato della Questura di Agrigento, il Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, il vice Presidente del Libero Consorzio comunale, Domenico Scicolone, Anna Triglia, consigliere delegata alla solidarietà, i Dirigenti scolastici Giovanna Pisano, Anna Gangarossa.

Asja Abate, giovanissima atleta paraolimpica di ginnastica artistica, si e’ particolarmente distinta, durante il suo percorso sportivo, per il coraggio e la tenacia con la quale ha saputo affrontare e superare tutti gli ostacoli della sua vita, accompagnata, in ogni istante, da una solidissima famiglia.

La campionessa paraolimpica ha partecipato, infatti, a diversi campionati nazionali ed internazionali conquistando medaglie d’oro e d’argento dimostrando, ovunque, la sua perseveranza e la sua determinazione.

Una determinazione vincente che Le ha fatto conseguire la Laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive con la votazione di 93/110 con una tesi su “ Gioco, tradizione ed identità sportiva” e successivamente, la Laurea magistrale sempre in Scienze motorie e sportive con una tesi sugli “effetti dello stress cognitivo e dell’intelligenza emotiva sulla pratica sportiva” ed una votazione di 92/110.

Soddisfazione ha espresso il Presidente Giuseppe Pendolino che ha lodato la campionessa Abate sottolineando le qualità e la concretezza dei risultati raggiunti dall’atleta.

L’incontro si e’ concluso con una degustazione offerta dall’Istituto Gallo – Sciascia con particolari specialità della tradizione siciliana alle autorità ed ai presenti.





