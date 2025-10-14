Sciacca, mille nuovi loculi al cimitero comunale

Sono stati consegnati i lavori all’impresa che si è aggiudicata l’appalto per la realizzazione di mille nuovi loculi nel campo 37 del cimitero comunale di Sciacca. Il verbale di consegna è stato sottoscritto ieri.

La ditta, da contratto, ha ora 180 giorni di tempo per l’ultimazione delle opere. La scadenza è fissata all’11 aprile 2026.

“Finalmente – dichiarano il sindaco Fabio Termine e l’assessore Fabio Leonte – si conclude l’iter amministrativo. Si passa adesso alla fase realizzativa di un’opera tanto attesa, considerate le richieste, che dà una prima importante soluzione al problema della carenza di loculi nel nostro cimitero. L’attività non si concluderà con questo progetto, ma continuerà nel tempo, sempre con la massima attenzione per la costruzione di altri manufatti”.