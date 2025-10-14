Palermo

Abusi sessuali su una bimba di 6 anni, arrestato 49 enne

A scoprirlo sono stati alcuni parenti della piccola

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

Un uomo di 49 anni è stato arrestato dalla polizia a Partinico per presunti abusi sessuali su una bimba di 6 anni. A scoprirlo sono stati alcuni parenti della piccola. Nei giorni scorsi gli agenti di polizia sono intervenuti perché alcuni parenti della bambina avrebbero anche picchiato l’uomo. In seguito alle indagini del commissariato, sarebbero state raccolte testimonianze e prove sull’indagato. Le indagini, coordinate dalla procura, hanno portato all’emissione del provvedimento da parte del Gip del tribunale di Palermo. L’accusa è di abusi sessuali su minore.

