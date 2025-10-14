Mafia, politica e appalti: condannato solo Friscia ma non è il nuovo boss di Sciacca

Si chiude con una condanna e tre assoluzioni lo stralcio abbreviato del processo a carico di quattro imputati coinvolti lo scorso anno nell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia sulla riorganizzazione di Cosa nostra a Sciacca e sui rapporti del clan con la politica e l’imprenditoria locale. Il gup del tribunale di Palermo, Carmen Salustro, ha condannato a dieci anni e otto mesi di reclusione Domenico Friscia, 62 anni, difeso dall’avvocato Teo Calderone. Il pm aveva chiesto quasi il doppio della pena ma il tribunale – pur confermando l’appartenenza a Cosa nostra – ha escluso per Friscia il ruolo di capomafia. Il 62enne è stato, inoltre, assolto dal reato di voto di scambio.

La vicenda interessava anche i politici locali Vittorio Di Natale (difeso dagli avvocati Antonino Reina e Antonino Tornambè), ex consigliere comunale, e Rosario Catanzaro, difeso dall’avvocato Carlo Venturella. Per l’accusa Friscia avrebbe incontrato Di Natale, un tempo in Forza Italia con cui provò ad entrare all’Ars, per poi candidarsi con la lista Onda al consiglio comunale. Ottenne 305 voti ma non fu eletto. A siglare l’accordo, sempre secondo l’accusa, fu Rosario Catanzaro. Sia Di Natale che Catanzaro sono stati assolti. Il pm aveva chiesto nei loro confronti condanne rispettivamente ad 8 anni e 6 anni e 8 mesi di reclusione. Assoluzione anche per Giuseppe Marciante (difeso dagli avvocati Angelo Barone e Concetta Rubino), nipote di Domenico Friscia, titolare della Gsp Costruzioni, ritenuto la mente imprenditoriale della cosca. Marciante era accusato di associazione mafiosa.