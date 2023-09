Agrigento, la voragine non c’è più: conclusi lavori nel piazzale del plesso Federico II

Si sono conclusi, entro i tempi prefissati, prima dell’inizio della scuola, gli interventi di ripristino della voragine formatasi nel mese di febbraio 2023 nel piazzale del plesso Federico II dell’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini, al Villaggio Mosè.

«Avevamo preso un impegno – afferma l’assessore Gerlando Principato – di procedere con urgenza. Con indagini e ispezioni, abbiamo verificato le cause che hanno indotto il cedimento e lo svuotamento del manto stradale, si è proceduto dapprima con la pulizia del canale naturale esterno al perimetro della scuola, recettore finale del sistema di raccolte delle acque, oggetto di intervento, e poi è stato ricostruito lo scarico delle acque bianche e ripristinato il manto stradale ceduto».«Un plauso va agli uffici di edilizia scolastica, con responsabile il geom. Galletto – sottolinea l’assessore Gerlando Principato – che sono riusciti in tempi brevi all’avvio dei lavori per la messa in sicurezza e far rientrare nella normalità l’uso del piazzale da parte della scuola, prima della ripresa delle attività didattiche».

«L’attenzione – conclude l’assessore Gerlando Principato – si sposta adesso alla sistemazione della palestra del Plesso Federico II, al momento non disponibile a causa di infiltrazioni di acqua a cui si aggiungono altri interventi di messa in sicurezza anche degli impianti elettrici. Abbiamo ottenuto un finanziamento, su cui si sta lavorando, e contiamo di appaltare i lavori entro fine settembre. È questa un’altra sfida che si presenta, per restituire alla scuola la possibilità di esercitare l’attività sportiva anche al chiuso».