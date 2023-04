Agrigento, ladri svaligiano panificio e tentano colpo in ristorante: indagini 

Ladri ancora una volta in azione ad Agrigento. Ignoti malviventi hanno preso di mira prima un panificio e, poco dopo, anche un ristorante nel centro della Città dei Templi. Non è escluso che dietro i due raid possa esserci la stessa mano.

Il primo episodio è avvenuto in un panificio in via Giovanni XXIII. I ladri sono riusciti a forzare un infisso ed entrare nell’attività commerciale. Portato via il registratore di cassa ma anche le monete custodite in un distributore automatico e il cellulare della proprietaria. Quest’ultima, una quarantasettenne agrigentina, ha formalizzato una denuncia ai carabinieri.

Il secondo episodio è un tentato furto. I ladri hanno preso di mira il ristorante-pizzeria “Manhattan” in via Madonna degli Angeli. I malviventi hanno rotto il lucchetto dell’attività commerciale e sono entrati ma non hanno portato via nulla. A denunciare l’accaduto è stato il titolare, un sessantenne agrigentino. Su entrambi i casi indagano i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona.