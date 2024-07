Agrigento, ladro tenta il furto di una borsa ma viene inseguito da due giovani  

Tenta il furto di una borsa in pieno centro ma deve abbandonare la refurtiva poiché inseguito dalla proprietaria e da due giovani che si trovavano a passare da quelle parti. È accaduto in via Ragazzi del 99, nel centro di Agrigento. Il ladruncolo ha aperto improvvisamente la portiera dell’auto di una impiegata prendendo la borsa adagiata sul sedile.

La donna, spaventata, ha cominciato a urlare inseguendo il malvivente. Alla scena hanno assistito anche due giovani che in quel momento stavano passando con uno scooter. Anche i due ragazzi hanno così deciso di rincorrere il ladro che a quel punto ha dovuto abbandonare la borsa e fuggire a mani vuote.