Agrigento, Merendino lascia il comando dei Vigili del Fuoco: ecco Antonio Durante

Cambio alla guida del Vigili del Fuoco di Agrigento. L’ingegnere Giuseppe Merendino, dopo oltre tre anni, lascia il comando dei pompieri. Al suo posto arriverà Antonio Giulio Durante.

La cerimonia di avvicendamento si terrà martedì mattina, alla presenza del Prefetto Maria Rita Cocciufa, nella sede del Comando Provinciale di Agrigento a Villaseta. Merendino era arrivato nella città dei templi da Trapani.

Tante le sfide affrontate nel corso di questi tre anni e mezzo soprattutto sul fronte maltempo e viabilità. La sfida più importante, e sicuramente anche quella più dolorosa, rimane la strage di Ravanusa avvenuta nel dicembre dello scorso anno. I pompieri, in quell’occasione, mostrarono a tutta Italia il loro valore scavando per giorni alla ricerca dei corpi e mettendo in sicurezza un intero quartiere.