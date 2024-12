Agrigento, Natale speciale con la Motorlife nel reparto di pediatria

Ad Agrigento proseguono gli incontri al “San Giovanni di Dio” nel reparto di pediatria diretto dal primario Giuseppe Gramaglia con doni, gesti di solidarietà e affetto volti a rendere meno gravoso il periodo del ricovero e i trattamenti terapeutici.

Venerdì 20 dicembre alle ore 10:00sarà la volta dell’Associazione “Motor life” diretta da Rosario Farruggia che insieme al suo team portano in corsia il progetto di “CrossHospital” per far provare l’esperienza piacevole delle due ruote a tutti i piccoli pazienti. L’evento è in collaborazione con l’ordine professionale degli infermieri di Agrigento .