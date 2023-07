Agrigento, non si ferma allo stop e travolge scooter: giovane in ospedale

Incidente stradale questa mattina nei pressi di Porta Aurea, nei pressi della rotonda sotto il tempio di Ercole di Agrigento. Un anziano alla guida di una Fiat Punto non si è fermato allo stop e ha travolto in pieno uno scooter condotto da un giovane. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, scaraventato sul selciato.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza che ha trasferito il ragazzo al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Il giovane ha riportato alcuni traumi sparsi e contusioni ma le sue condizioni non sono gravi. Al momento si trova in osservazione. Il conducente dell’auto si è assunto le proprie responsabilità e non c’è stato bisogno dunque dell’intervento delle forze dell’ordine.