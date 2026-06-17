Agrigento, Pendolino incontra l’atleta di forza e powerlifting Fabrizio Colomba

Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, ha ricevuto, questa mattina, presso la sede dell’Ente il dipendente del Settore Infrastrutture Fabrizio Colomba, atleta agrigentino che, da oltre quarant’anni, rappresenta con successo, il territorio provinciale nelle discipline della forza e del powerlifting.

Nel corso dell’incontro, il Presidente ha voluto congratularsi personalmente con Colomba per i numerosi traguardi sportivi raggiunti durante la sua lunga carriera agonistica caratterizzata da oltre 300 vittorie e da una straordinaria collezione di titoli nazionali e internazionali.

Fabrizio Colomba ha iniziato la propria attività sportiva nel 1985, distinguendosi, sin da giovane, per le sue doti atletiche. Negli anni ha conquistato numerosi titoli di campione italiano nelle categorie 67,5 e 75 chilogrammi, gareggiando nelle principali federazioni nazionali della disciplina. Tra i risultati più prestigiosi spicca il titolo mondiale conquistato nel 2000 ai World Championship WPF in Austria, dove ha rappresentato l’Italia salendo sul gradino più alto del podio nella categoria senior 67,5 kg. Nel 2002 ha, inoltre, vinto il primo Campionato Italiano ufficiale di Distensione su Panca organizzato sotto l’egida del CONI e nel 2008 ha rappresentato, nuovamente, l’Italia ai Campionati Mondiali Master IPF, ottenendo un prestigioso quarto posto.

Attualmente è medaglia di bronzo nazionale nella categoria Master 3 FIPE-CONI.

«È motivo di grande orgoglio, per il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, poter annoverare, tra i propri dipendenti, un atleta del valore di Fabrizio Colomba – ha dichiarato il Presidente Giuseppe Pendolino. La sua storia sportiva è un esempio di sacrificio, disciplina e determinazione. I risultati che ha conseguito nel corso di una carriera lunga e ricca di successi hanno contribuito a dare lustro non soltanto al nostro Ente, ma all’intero territorio provinciale, portando il nome di Agrigento e della sua comunità sui più importanti palcoscenici nazionali e internazionali.

A lui rivolgo le più vive congratulazioni e l’augurio di continuare a raggiungere nuovi e prestigiosi traguardi.»

L’incontro si è concluso con la consegna del crest dell’Ente in un clima di cordialità e apprezzamento per il percorso umano e sportivo dell’atleta agrigentino, autentico esempio di dedizione al lavoro e allo sport