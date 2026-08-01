Akragas, il settore giovanile parte con il piede giusto. Rigoli: «Entusiasmo e qualità»

Buona la prima per il nuovo settore giovanile dell’Akragas SLP. Si è chiusa con segnali decisamente incoraggianti la prima settimana di stage organizzati dalla società biancazzurra allo stadio comunale “Totò Russo” di Aragona, dove tanti giovani calciatori, accompagnati dalle rispettive famiglie, hanno risposto all’invito del club confermando il crescente interesse attorno al progetto.

Le giornate di selezione, dedicate alle categorie 2008-2009 e 2010-2011-2012-2013, sono state coordinate dal direttore tecnico Pino Rigoli, che ha espresso soddisfazione per la qualità mostrata dai ragazzi e per la partecipazione registrata.

«Sono felice di essere tornato all’Akragas – ha dichiarato Rigoli –. Ho trovato un ambiente carico di entusiasmo e tanti giovani con qualità interessanti. Il nostro obiettivo è costruire un percorso serio, che permetta ai ragazzi di crescere passo dopo passo fino a farsi trovare pronti per la prima squadra. Lavoreremo con impegno per valorizzare ogni talento».

A seguire da vicino i lavori anche il presidente Salvatore La Porta, il direttore generale Giancarlo Rosato e il tecnico della prima squadra Fabrizio Cammarata insieme al suo staff. Una presenza che conferma quanto il vivaio rappresenti uno dei pilastri del nuovo corso biancazzurro.

«Vogliamo creare una vera officina del talento – ha spiegato il presidente La Porta –. Il nostro compito sarà individuare le qualità dei ragazzi, coltivarle e accompagnarle nel loro percorso di crescita. L’obiettivo è costruire una cantera capace di diventare un punto di riferimento a livello regionale e, nel tempo, fornire nuovi elementi alla prima squadra».

Il progetto proseguirà già nei prossimi giorni con un nuovo ciclo di appuntamenti sempre al “Totò Russo”. Giovedì 6 agosto spazio ai nati nel 2008 e 2009, mentre venerdì 7 agosto toccherà alle annate 2010 e 2011. Entrambe le sedute inizieranno alle ore 17.

Gli stage rappresentano il primo passo di un programma che guarda al futuro. L’Akragas punta infatti a costruire un settore giovanile moderno, organizzato e competitivo, con l’obiettivo di valorizzare i migliori prospetti del territorio e trasformare il vivaio in una risorsa stabile per il presente e il futuro del club.