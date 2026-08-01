Tragedia a Cianciana, 17enne muore in incidente stradale con lo scooter

Tragedia a Cianciana. Un ragazzo di 17 anni, Danilo Acquisto, è morto in un drammatico incidente stradale avvenuto questa notte nei pressi del bivio per Ribera. Secondo una prima ricostruzione, il minorenne si trovava a bordo di uno scooter quando – per cause ancora in corso di accertamento – si è schiantato contro un’auto. Lanciato l’allarme sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118 ed è stato chiamato anche un elisoccorso, purtroppo, invano. Per il ragazzino, purtroppo, non c’è stato nulla da fare a causa delle gravi ferite riportate.

L’intera comunità dell’Agrigentino è sotto shock e sui social sono tanti i messaggi di cordoglio: “Gioia mia abbiamo fatto mille avventure insieme eri un amico veramente speciale ci facevi sorridere tutti, eri veramente speciale purtroppo non ci rivedremo per un pò ma so che sarai il nostro angelo custode. Dani ti voglio un mondo di bene già manchi”.