Agrigento, perde controllo dell’auto e si ribalta: un ferito

Un incidente stradale autonomo si è verificato questo pomeriggio ad Agrigento nei pressi della Cattedrale. Stando ad una prima ricostruzione, l’uomo a bordo di una Fiat Punto ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato su un lato. Tante le persone che sono scese in strada e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 che ha medicato l’uomo che ha riportato qualche ferita. Traffico paralizzato.

“Via duomo, nessuna via di fuga e auto parcheggiate ovunque che chiudono la possibilità di intervento di autoambulanze e mezzo di soccorso in genere. Chi deve provvedere ? Aspettiamo che ci scappa il morto ? Cosi in una nota Di Rosa responsabile Codacons Agrigento.