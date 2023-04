Agrigento, potenziati i controlli della polizia stradale in vista del 25 aprile 

In occasione del lungo ponte della festività del 25 aprile in molti si sposteranno per la classica gita fuori porta o per trascorrere qualche giorno fuori casa.

Il traffico veicolare anche nelle principali arterie stradali della nostra provincia si prevede in forte aumento La Polizia Stradale di Agrigento raccomanda a tutti coloro i quali decideranno di spostarsi, dopo aver effettuato un check-up completo del proprio veicolo, la massima prudenza ed attenzione alla guida; il rispetto dei limiti di velocità che deve essere comunque adeguata alle condizioni atmosferiche, della strada e del traffico; di rispettare le distanze di sicurezza; di porsi alla guida soltanto in condizioni psicofisiche ottimali; di assicurare tutti coloro che viaggiano a bordo di autovettura con le cinture di sicurezza, e se bambini sugli appositi seggiolini e/o sedili di sicurezza omologati; di indossare sempre il casco protettivo ben allacciato a bordo di motoveicoli e ciclomotori.

La Polizia Stradale di Agrigento intensificherà i controlli, soprattutto durante le ore serali e notturne con specifici servizi con la presenza del medico della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Agrigento, mirati al contrasto della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di sostanze stupefacenti.