Agrigento, proseguono le ricerche dell’algerino Balahouane Mohamed

Ancora nessuna notizia di Balahouane Mohamed 69enne, algerino, residente ad Agrigento. Le forze dell’ordine lo stanno cercando da alcuni giorni. L’uomo, conosciuto in città, è affetto dal morbo di Parkinson, ha bisogno dei farmaci e di cure; a far scattare l’allarme nei giorni scorsi sono stati gli stessi vicini di casa che, non vedendolo, si sono anche rivolti alla Caritas di Agrigento, per avere notizie. Presso l’abitazione dell’uomo in via Cardella, è giunta anche una squadra dei vigili del fuoco, ma niente, l’algerino sembra essere scomparso nel nulla. A lanciare l’appello sui social è stato l’avvocato Salvatore Pennica, adesso ad occuparsi del caso anche la trasmissione Rai “Chi l’ha visto?” Chiunque abbia notizia di questo signore può avvisare i carabinieri o la polizia di Agrigento 0922-499000/ 0922 483111.