Agrigento, riaperte iscrizioni per avviso “Spazio gioco bambini”: ecco come fare

L’Assessore ai servizi sociali di Agrigento Marco Vullo comunica che in merito all’Avviso Pubblico finanziato con i Pac ( Azioni di Rafforzamento Territoriale) per lo spazio gioco per i bambini residenti di età compresa tra i 18/36 mesi che le iscrizioni sono riaperte fino ad esaurimento posti. Le modalità di iscrizione rimangono tali e quali per i beneficiari come già comunicato in precedente comunicazione.

Le istanze possono essere presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 o all’indirizzo Pec servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it, con indicazione del seguente oggetto: “richiesta iscrizione spazio gioco” e allegando documentazione secondo quanto previsto dall’Avviso. Per ulteriore informazione si potrà rivolgersi alla seguente mail: rosalia.scibetta@comune.agrigento.it.