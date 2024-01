Agrigento, rintracciati in aeroporto i due autori dell’aggressione a immigrato

Sono stati identificati e rintracciati all’aeroporto di Palermo, mentre stavano per partire alla volta del Belgio, i due autori dell’aggressione ai danni di un immigrato avvenuta al Viale della Vittoria di Agrigento. Si tratta di due quarantenni, uno di loro di Agrigento, che lavoravano e vivono in Belgio. I due soggetti sono stati identificati dagli agenti della Polizia di Stato, prima di tornare in terra belga, in seguito alla querela sporta dalla moglie dell’immigrato.

Quest’ultimo ha riportato la frattura dello zigomo con una prognosi di una decina di giorni. Anche il nigeriano, però, rischia una denuncia per rissa. Le immagini sono al vaglio degli investigatori. Alla base della violenta zuffa, secondo una prima ricostruzione, un parcheggio. Il nigeriano, infatti, avrebbe reclamato il posto nello stallo dedicato ai disabili.