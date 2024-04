Agrigento, scattano nuovi divieti di balneazione: ecco dove 

Scattano divieti di balneazione in alcuni tratti della costa agrigentina. Lo ha disposto il sindaco Francesco Miccichè con una nuova ordinanza.

In particolare, il provvedimento del primo cittadino prevede il divieto di balneazione per la stagione 2024 nei seguenti tratti di mare e di costa: Foce Fiume Naro : 200 m. dx – 200 m. sx lunghezza tratto di mare m. 400, direzione O-N/O , inizio tratto Lat. 37.2358 Long. 13.6202 Fine tratto Lat. 37.2347 Long. 13.6224, coordinate geografiche WGS84 a quattro cifre decimali; Foce Fiume Akragas : 200 m. dx – 300 m. sx lunghezza tratto di mare m. 500, direzione N/O , inizio tratto Lat. 37.2660 Long. 13.5776 – Fine tratto Lat. 37.2617 Long. 13.5769, coordinate geografiche WGS84 a quattro cifre decimali; Porto di San Leone: lunghezza tratto m. 245, direzione N/O , inizio tratto di mare Lat. 37.2613 Long. 13.5800 Fine tratto Lat. 37.2624 Long. 13.5777, coordinate geografiche WGS84 a quattro cifre decimali; Mare Nostrum – condotta premente: lunghezza tratto di mare m. 250, direzione S/O , inizio tratto Lat. 37.2589 Long. 13.5915 Fine tratto Lat. 37.2601 Long. 13.5892, coordinate geografiche WGS84 a quattro cifre decimali; Foce Fiume Naro: 200 m. dx – 200 m. sx, lunghezza tratto di mare m. 400, direzione N/O , inizio tratto Lat. 37.2358 Long. 13.6202 Fine tratto Lat. 37.2347 Long. 13.6224, coordinate geografiche WGS84 a quattro cifre decimali; Foce Fiume Akragas: 200 m. dx – 300 m. sx, lunghezza tratto di mare m. 500, direzione N/O inizio tratto Lat. 37.2660 Long. 13.5776 Fine tratto Lat. 37.2617 Long. 13.5769, coordinate geografiche WGS84 a quattro cifre decimali.

Il divieto di balneazione riguarda alcuni tratti di costa anche per motivi di sicurezza e in particolare: Costone località Caos: lunghezza tratto di mare m. 1900, direzione N/O , inizio tratto Lat. 37.2871 Long. 13.5518 Fine tratto Lat. 37.2760 Long. 13.5682, coordinate geografiche WGS84 a quattro cifre decimali; Località Drasy: lunghezza tratto di mare m. 3000, direzione N/O , inizio tratto Lat. 37.2210 Long. 13.6484 Fine tratto Lat. 37.1968 Long. 13.6617, coordinate geografiche WGS 84 a quattro cifre decimali; Loc. Ex Oceano Mare – San Leone: lunghezza tratto di mare m. 70, direzione N/O, inizio tratto Lat. 37.2516 Long. 13.6036 Fine tratto Lat. 37.2511 Long. 13.6041, coordinate geografiche WGS84 a quattro cifre decimali; Spiaggia località le Dune *** : lunghezza tratto di mare m. 153, direzione N/O, inizio tratto Lat. 37.2511 Long. 13.6039 Fine tratto Lat. 37.2502 Long. 13.6053, coordinate geografiche WGS84 a quattro cifre decimali.