Agrigento, scontro frontale tra due auto: un ferito

Un incidente stradale si è verificato in queste ore ad Agrigento. Due auto, una Fiat Punto e un’Alfa Romeo, si sono scontrate frontalmente, per cause in fase di accertamento. Il bilancio è di un ferito, ma non versa in condizioni di pericolo.

Lanciato l’allarme sul posto la Polizia Municipale che si è occupata dei rilievi del sinistro stradale che si è verificato in via Esseneto.