Agrigento, successo di pubblico per “Rock in teatro” con i chitarristi della musica italiana

Grandi applausi per i migliori chitarristi della musica italiana sul palco del teatro Luigi Pirandello di Agrigento con “Rock in teatro”. Per il secondo anno stelle del firmamento rock del calibro di Robby Pellati, Rigo Righetti e Federico Poggipollini, storici musicisti della band di Luciano Ligabue, insieme a Riccardo Onori, chitarrista di Jovanotti e Giuseppe Scarpato, chitarrista di Edoardo Bennato, con la voce di Lorenzo Campani, hanno emozionato gli agrigentini suonando i grandi classici che hanno fatto la storia della musica italiana, da Lucio Dalla a Battisti, da Edoardo Bennato a Ligabue e Jovanotti.“Un concerto che unisce grandi musicisti, come sempre vogliamo far divertire la gente con la nostra musica rock. Sono e siamo onorati di esibirci in questo magnifico teatro di Agrigento che ha conquistato un gran bel titolo, Capitale della cultura 2025”, ha dichiarato Lorenzo Campani voce della band. Fanno eco le parole di Giuseppe Scarpato guitar man di Bennato che ha dichiarato: “siamo abituati ad ascoltare altri tipi di musica in teatro, ma è sempre una nuova emozione, portare all’interno di un teatro un po di sano rock, la chitarra elettrica sarà la protagonista della serata, e poi ritornare ad Agrigento è sempre un piacere”. Parte dell’incasso è andato in beneficenza con Rotaract Agrigento.