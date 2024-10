Agrigento, tenta di uccidere la figlia con sette coltellate 

Tentato omicidio ad Agrigento. Un settantenne avrebbe colpito ripetutamente la figlia di 34 anni con sette coltellate alle prime luci dell’alba. Il fatto è avvenuto in un appartamento situato in una traversa di viale Emporium, tra i quartieri di Villaggio Peruzzo e San Leone. Non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto il padre a tentare di uccidere la figlia, una ragazza di 34 anni.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari e la polizia. La donna è stata immediatamente trasferita all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Secondo primissime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo è stato fermato e al momento la sua posizione è al vaglio.