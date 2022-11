Agrigento, tentano furto di auto: identificati palermitani “in trasferta”

Si aggiravano a bordo di una Fiat Panda, con fare sospetto e in piena notte, in via De Gasperi. L’intenzione, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata quella di mettere a segno il furto di una Toyota Yaris parcheggiata in zona. Il fatto è avvenuto intorno le 3:30 della scorsa notte.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile, impegnati in un normale giro di perlustrazione, si sono insospettiti e hanno deciso di fermarli e identificarli. Si tratta di alcune persone, tutte residenti nel palermitano, che non hanno saputo dare una giustificazione del perché si trovassero a quell’ora e in quella specifica zona.