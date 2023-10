Agrigento, travolta da auto mentre attraversa: 24enne dimessa dall’ospedale 

La ragazza che lo scorso 19 settembre era stata travolta da un’auto in corsa mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali ad Agrigento è stata dimessa dall’ospedale. Una buona notizia dopo alcuni giorni di apprensione per le sue condizioni di salute. La ventiquattrenne è stata ricoverata prima al San Giovanni di Dio e poi al Sant’Elia di Caltanissetta per quasi due settimane. I medici per giorni avevano mantenuto la prognosi riservata sulla vita in seguito ad un brutto trauma cranico.

La ragazza finalmente è tornata a casa e l’incidente è ormai alle spalle. L’impatto è avvenuto lo scorso 19 settembre. La ventiquattrenne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in piazza Vittorio Emanuele, a poca distanza dalla sede del Comando provinciale dei carabinieri, quando un’auto d’epoca la falciò.