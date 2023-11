Agrigento, uniformi dei carabinieri esposte da Scalia per la festa delle Forze Armate

Venerdì 4 novembre si celebrerà Il Giorno dell’Unità nazionale e delle Forze Armate. Questa giornata celebrativa fu istituita per commemorare la fine della prima guerra mondiale con l’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti (firmato il 3 novembre 1918), che sancì la resa dell’Impero austro-ungarico all’Italia, evento bellico che permise all’Italia l’annessione dei territori di Trento e Trieste. Nella provincia di Agrigento le celebrazioni si svolgeranno alle ore 10.30 presso il Monumento ai Caduti di Piazza Vittorio Veneto in Porto Empedocle, alla presenza delle Autorità civili, religiose e militari della Provincia e delle rappresentanze delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. Nell’ambito di tali celebrazioni, l’Arma dei Carabinieri ha esposto da ieri 1° novembre nella vetrina del negozio di abbigliamento “Scalia” sito ad Agrigento in Via Atenea n.40, alcune uniformi e cimeli dell’Istituzione, suscitando la curiosità e l’interesse della cittadinanza.