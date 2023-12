Agrigento, ventenne denunciato perché sorpreso in possesso di 5 grammi di hashish 

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno denunciato un ventenne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno fermato il giovane durante un normale controllo stradale lungo il Viale della Dune, nella frazione di San Leone. L’atteggiamento nervoso del ragazzo ha fatto scattare una perquisizione che ha dato esito positivo. I poliziotti hanno rinvenuto cinque grammi di hashish nella disponibilità del ventenne. Per questo motivo il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà alla procura di Agrigento.