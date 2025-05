Agrigento2025 accoglie il raduno regionale dell’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco 

Agrigento, cuore pulsante della cultura italiana e insignita del prestigioso titolo di Capitale Italiana della Cultura 2025, si prepara a ospitare un evento di rilevanza nazionale e regionale: il Raduno Regionale dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, in programma dal 22 al 25 maggio 2025.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale (ANVVF), con la collaborazione del Comando VV.F. di Agrigento e con il coordinamento della Direzione Regionale VV.F. della Sicilia, ricevendo altresì il patrocinio e il supporto delle Istituzioni locali, intende celebrare il legame profondo tra i Vigili del Fuoco e la comunità, valorizzando la storia, la tradizione e l’innovazione di un Corpo da sempre al servizio della sicurezza e della cittadinanza.

L’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale esprime profonda gratitudine alle Autorità di questo territorio per l’accoglienza e il supporto fondamentale nell’organizzazione di questo evento, che si preannuncia come un’occasione preziosa per rafforzare i legami con la comunità, condividere i principi di solidarietà e servizio, e celebrare il ruolo insostituibile dei Vigili del Fuoco al servizio del Paese, vigili del fuoco per la gente e tra la gente.