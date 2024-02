Agrigento2025, verso la costituzione della Fondazione

Ad Agrigento domani sabato 17 febbraio alle 9, nel Foyer Pippo Montalbano del Teatro Pirandello si costituirà per atto pubblico, dinanzi al notaio Giuseppe Fanara, la Fondazione di partecipazione “Agrigento 2025”, che ha come scopo “la realizzazione del progetto approvato dal Ministero della Cultura per la proclamazione della Città di Agrigento quale Capitale Italiana della Cultura 2025”.

“La Fondazione ha la finalità di rendere durevoli e sostenibili le attività del suddetto progetto e di perseguire gli obiettivi in esso enunciati”, ha dichiarato il sindaco Francesco Miccichè.