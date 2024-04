Aica, proseguono gli interventi di manutenzione reti idriche e collettori fognari

Interventi di rilevante importanza di riparazione delle condotte idriche e dei collettori fognari in diversi comuni dell’Agrigentino.

Aica continua a limitare la dispersione idrica e, con questo principio, nel periodo compreso tra l’8 e il 12 aprile, ha avviato lavori alle reti idriche di Agrigento, più precisamente in via San Giuseppe a Montaperto e in via degli Oleandri. A Sciacca sono stati eseguiti interventi di riparazione alle condotte idriche principali che attraversano via Acerra e corso Miraglia mentre è stata oggetto di manutenzione straordinaria la rete idrica di via Prampolini. Lavori anche a Casteltermini, dove l’Azienda ha eseguito i lavori di rifacimento della rete idrica che attraversa via Giorgio La Pira, e a Licata dove oggetto di lavori è stata la rete idrica di contrada Poliscia.

E ancora, Aica ha eseguito interventi di riparazione delle reti idriche che attraversano via Marconi e via delle Acacie a Ribera, via Crispi a Porto Empedocle e via Retta a Lucca Sicula.

Non solo reti idriche. Aica, nello stesso periodo, ha eseguito interventi sui collettori fognari in via Mattarella (zona Stazione bassa) ad Agrigento, via Ciro Menotti e via Prampolini a Sciacca, via Fornace a Caltabellotta, cortile Collegio a Cattolica Eraclea e largo Muglia a Joppolo Giancaxio.