Aica, tre nuovi sportelli ad Agrigento, Campobello di Licata e San Biagio Platani

Mercoledì 24 giugno apriranno tre nuovi sportelli AICA nei Comuni di Agrigento, Campobello di Licata e San Biagio Platani nell’ambito del progetto di potenziamento della rete dei servizi sul territorio, reso possibile anche grazie a una partnership con EgoGreen, selezionata attraverso un avviso pubblico.

Gli sportelli AICA saranno ospitati all’interno degli EgoPoint già attivi nelle tre località – ad Agrigento in viale della Vittoria 271, a San Biagio Platani in corso Umberto I° 58 e a Campobello di Licata in via Edison 19 – e saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Altri sportelli saranno aperti successivamente in altri Comuni della provincia.

Il personale individuato da EgoGreen è stato appositamente formato da AICA per fornire assistenza su diverse attività, tra cui richieste di nuovo allacciamento idrico, contrattualizzazioni e volture, ristampa delle fatture, supporto ai pagamenti, informazioni commerciali e amministrative, orientamento ai servizi offerti.

AICA potrà così avvicinarsi alle comunità locali con un servizio più capillare ed efficiente, soprattutto nei territori più distanti dalla sede aziendale. L’iniziativa non comporta costi aggiuntivi per l’Azienda Idrica Comuni Agrigentini né aggravi economici per i cittadini. La collaborazione si basa su un reciproco supporto: EgoGreen metterà a disposizione strutture e competenze operative, mentre AICA offrirà spazi informativi attraverso i propri canali di comunicazione, comprese le bollette, per diffondere contenuti e iniziative del partner. EgoGreen, specializzata nella fornitura di energia elettrica e gas da fonti rinnovabili e nell’installazione di impianti fotovoltaici, opera con una visione orientata alla sostenibilità e alla transizione ecologica, supportando cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. La sinergia tra AICA ed EgoGreen nasce dalla condivisione di valori comuni: attenzione all’ambiente, responsabilità verso le future generazioni e servizi efficienti e vicini ai bisogni delle persone.